مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تبحث مع “المنقوش” إجراء الانتخابات في ليبيا

الوطن / رصد

وصلت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف إلى العاصمة طرابلس قادمة من مدينة بنغازي شرق ليبيا، لبحث إجراء الانتخابات.

وذكرت منصة حكومتنا في بيان أصدرته الثلاثاء، أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المنتهية نجلاء المنقوش استقبلت ليف مساء الإثنين، في طرابلس.

وأفاد البيان أن الزيارة “تأتي ضمن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات، والعمل على دعمها في كافة المجالات”.

ويرافق ليف خلال زيارتها المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان، وفق البيان.