ليبيا الان

المنقوش تستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية عند سلم الطائرة

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبلت نجلاء المنقوش وزيرة خارجية الدبيبة، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف رفقة المبعوث والسفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند” والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان.

ورصدت منصة حكومتنا التابعة لإعلام الدبيبة؛ صورًا لاستقبال المسؤولة الأمريكية، واتضح أن المنقوش استقبلتها عند سلم الطائرة في مطار معيتيقة بطرابلس .

فيما أوضح بيان خارجية الدبيبة أن تلك الزيارة  تأتي “ضمن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات، والعمل على دعمها في كافة المجالات”. بحسب البيان.

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المنقوش

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صحيفة الساعة 24

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