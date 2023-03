بلها: طالبنا المبعوث الأممي ترسيخ دور الأحزاب السياسية في المرحلة القادمة

ليبيا – قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إنه تمت مطالبة المبعوث الأممي ترسيخ دور الأحزاب السياسية في المرحلة القادمة.

بلها أشار في تصريح لقناة “فبراير” إلى أن المبعوث الأممي أكد لهم أنه لن تكون هناك لجنة أو أشخاص يتم اختيارهم على غرار لجنة حوار جنيف.

ولفت إلى أن باتيلي أكد بوضوح أن الآلية القادمة هي قيام البعثة بإدارة حوار بين مكونات المشهد الليبي وتسلّم مبادراتهم وأفكارهم.

وأكد على أن باتيلي قال إنه يريد حواراً ليبياً ليبيًا وإنه لن يقصي أو يحابي أي طرف.

