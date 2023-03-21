وزيرة الخارجية والتعاون الدولي تستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية 

طرابلس 21 مارس 2023 (وال) – استقبلت وزير الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” مساء أمس الإثنين، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية ” باربرا ليف ” رفقة السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند” والقائم بأعمال السفارة ” ليزلي أوردمان ” .

وقالت وزارة الخارجية في منشور لها، أن هذه الزيارة تأتي ضمن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات، والعمل على دعمها في كافة المجالات. (وال _ طرابلس)

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