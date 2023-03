خلال لقائه السفير الفرنسي.. وزير المواصلات يرحب بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف عملها

رحب وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها المبرمة في مجال المواصلات.

وتطرق الشهوبي خلال استقباله السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج إلى ملف الحظر الجوي المفروض على الطائرات الليبية للدخول إلى الأجواء الأوروبية

وأشار الشهوبي إلى تعاقد مصلحة الطيران المدني مع مكتب استشاري لإعداد مشروع التحول الرقمي، بهدف تطوير قطاع الطيران المدني وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية للطيران.

وقال الشهوبي إنه يتوقع أن تكون هناك زيارة لفريق التدقيق خلال شهر يوليو القادم لتقييم الوضع القائم بمصلحة الطيران المدني في البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في ديسمبر 2014 منع دخول الطائرات الليبية أجواء دول الاتحاد لعدم استيفائها معايير السلامة الدولية.

المصدر: وزارة المواصلات

