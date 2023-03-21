وزير العمل الليبي يبحث مع مسؤولين فلسطينيين تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، مع وكيل وزارة العمل الفلسطينية علي الصاوى، تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني والتأهيل والتطوير.

وجاء ذلك خلال لقاء اليوم الثلاثاء بحضور القائم بأعمال السفارة الفلسطينية لدى ليبيا محمد رحال، والوفد المرافق له، ضم المدير التنفيذي لصندوق التشغيل محمد أبوزعيتر، ورئيس ديوان الوزارة كمال الشافعي.

وحسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عُقد بعد اللقاء اجتماع فني برئاسة وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام، بحضور مستشار الوزير، ومدير إدارة الاستخدام ومتابعة مراكز التدريب، ومدير مكتب الإعلام والتواصل، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير مركز المعلومات والتوثيق.

كما زار الوفد الفلسطيني المراكز التدريبية والجهات التابعة لها، للوقوف على تجربتها في مجال التدريب المهني والتأهيل والتطوير.