مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تلتقي مع الدبيبة بعد يوم من لقاء حفتر لبحث التطورات السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا.

وحضر اللقاء في طرابلس المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، ليزي أوردمان.

وأتى اللقاء بعد يوم من لقاء الوفد الأمريكي مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في بنغازي.

وبحث الدبيبة والوفد الأمريكي، أهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول للانتخابات.

وكان الوفد قد ناقش مع المشير حفتر في بنغازي كذلك التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.