وزير الخارجية الأمريكية يبحث مع نظيره المغربي دعم الانتخابات في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، أنه يجب على الجميع التعاون من أجل دعم إجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر «تويتر»: “أجريت اجتماعاً مثمراً اليوم مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ناقشنا خلاله شراكتنا الثنائية العميقة القائمة على المصالح المشتركة من أجل السلام والازدهار، بما في ذلك دور المغرب الحاسم في تعزيز الاستقرار في المنطقة”.

فيما قال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “ناقش اللقاء، الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، مما يعكس دور المغرب في تحقيق الاستقرار في مجموعة من التحديات في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى مناقشة المخاوف المشتركة بشأن استمرار العنف في إسرائيل والضفة الغربية والجهود المستمرة لتهدئة التوترات”.

وأضاف البيان “لينكن ناقش مع بوريطة، دعم الانتخابات في ليبيا، ومسألة عدم الاستقرار في منطقة الساحل”.