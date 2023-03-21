الدبيبة يناقش مع وفد أمريكي التطورات السياسية في ليبيا

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ناقش رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، ليزي أوردمان، التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا.

وبحث الجانبان، أهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول للانتخابات.

أتى ذلك بعد يوم من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر في بنغازي.

وناقش المشير حفتر مع ليف التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.