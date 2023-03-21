مباحثات ليبية أمريكية حول دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، جهود دعم إجراء الانتخابات.

وجاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين مساء أمس الإثنين، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان.

وحسب بيان نقلته صفحة “حكومتنا” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تأتي الزيارة في إطار دعم الولايات المتحدة لتلك الجهود، والعمل على مساندتها في المجالات كافة.

وأمس، التقت المسؤولة الأمريكية القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حيث تم التاكيد على دعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي الرامية إلى إشراك جميع المؤسسات والجهات السياسية الليبية الفاعلة في تحديد مسار واضح للانتخابات بحلول نهاية العام.