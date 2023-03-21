“باشاغا” يتابع إنجازات لجنة تطوير السياسات العامة الاقتصادية

بحث رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ، مع رئيس و أعضاء لجنة تطوير السياسات العامة الاقتصادية محوري وثيقة الرؤية والتطوير التشريعي وفق أسس اقتصادية و ماليه تعمل على التأسيس لاقتصاد ليبي متنوع المصادر و بأساس علمي

وخلال الاجتماع قدم أعضاء اللجنة عدد من المقترحات تمثلت بإقامة مؤتمر علمي للسياسات النقدية المالية يتم فيها عرض الورق البحثية التي عملت عليها اللجنة ودعوة الخبراء الماليين للمشاركة فيه واستخراج توصيات بخصوصه لضمان مشاركة أوسع للمختصين إضافة الى تقديم الدليل التشريعي و مرحلة قانون المصارف ومقترح مرئي لشراكة بين القطاع العام و الخاص و تعديل القانون المالي لذلك.

بدوره قدم ”باشاغا” شكره لجهود اللجنة التي أظهرت العديد من القصور في التشريعات و القوانين الخاصة بالشراكة بين القطاعين و حث اللجنة على تقديم مقترح متكامل لذلك و تقديمه للحكومة لدراسته، كما أبدى وزير الدولة لشؤون التشريعية جاهزية الحكومة لدراسة مقترحات تعديل القوانين التجارية الذي سيقدم للحكومة و مناقشته مع اللجان المختصة في البرلمان.

وأبدى “باشاغا” استعداد الحكومة لتوفير كل متطلبات اللجنة من أجل انجاز الوصول إلى رؤية الاختيار الاقتصادي في ليبيا و تحديد هوية اقتصادية مبنية على أسس سليمة وفق تشريعات قانونية نافذة .