باربرا ليف تشدد على دعم الولايات المتحدة لجهود باثيلي في ليبيا

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شددت، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، على دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، وعمله مع القادة والمؤسسات الليبية لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات هذا العام.

وتجري باربرا ليف هذه الأيام زيارة إلى ليبيا، حيث التقت الإثنين برئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة، كما التقت، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة.

كما التقت في طرابلس مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وبحثت باربرا ليف مع المسؤولين الليبيين التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا. كما بحثت أهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول للانتخابات، من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.