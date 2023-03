صالح ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي يؤكدان على ضرورة تهيئة كافة الظروف لإجراء الانتخابات

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،الإثنين، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف والوفد الرسمي المُرافق لها الذي ضم المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

اللقاء الذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واستعرض المستشار صالح ما أنجزه مجلس النواب من تشريعات لازمة لإجراء الانتخابات، وعزم المجلس على انتخاب أعضاء اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر خلال جلسة الإثنين.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تهيئة كافة الظروف على الأرض من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

