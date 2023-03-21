حسام القماطي: معظم مشاريع ليبيا السياسية مبنية على الأفراد وليس الأفكار

أكد الناشط السياسي، حسام القماطي، أن “معظم المشاريع السياسية في ليبيا هي مشاريع مبنية على الأفراد بدون وجود رؤية حقيقة، وليست مشاريع مبنية على الأفكار”.

وقال القماطي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “المشاريع المبنية على الأفراد لا مستقبل لها خصيصا لما يكون الفرد المبني عليه المشروع فوق 80 سنة”.

وأضاف أن “ممارسة العمل السياسي الحقيقي يريد رؤية بعيدة ومشروع حقيقي و غير هذا ستظل مرحله مؤقته وقفز من فرد لفرد”.

وأردف أنه في عام “2030 مثلا هل ليبيا ستكون بنفس الأسماء الموجودة اليوم في المشهد السياسي و بدون هذه الأسماء معنا على كوكب الأرض ( الأعمار بيد الله ) هل مشاريعها ستستمر وهل ينجح التوريث لبعضها؟”.

وختم موجهًا نصيحة للشباب قائلًا: “لا تضيع مشروعك وجهدك وطموحك السياسي على شخص رجل في الدنيا ورجل في الأخرة ولا مشروع ينتهي بنهاية الشخص أو وفاته”، معقبًا “الأوطان لا تبنى هكذا”.