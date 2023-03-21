الولايات المتحدة: ندعم الجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات في ليبيا

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان دعم الجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال نهاية هذا العام 2023.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوفد الأمريكي اليوم الثلاثاء مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بديوان وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار والتجهيز لعقد الانتخابات.