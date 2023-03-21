الشهوبي والسفير الفرنسي يبحثان رفع الحظر الجوي المفروض على الطائرات الليبية

ستقبل وزير المواصلات في حكومة الدبيبة المنتهية محمد الشهوبي الإثنين السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج لبحث أوجه التعاون في كافة المجالات المتعلقة بقطاع المواصلات والنقل ومناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات إلى موضوع الحظر الجوي المفروض على الطائرات الليبية، حيث تعاقدت مصلحة الطيران المدني مع مكتب استشاري لإعداد مشروع التحول الرقمي والذي يهدف إلى تطوير قطاع الطيران المدني بالتنسيق مع المنظمات الدولية للطيران، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة لفريق التدقيق خلال شهر يوليو القادم لتقييم الوضع القائم بمصلحة الطيران المدني.

من جانبه، أشاد الشهوبي بعمق العلاقات بين البلدين، مرحبًا بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها المبرمة مع الوزارة بقطاع المواصلات.

بدوره، أكد السفير الفرنسي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددًا عزم بلاده على تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين.