بنغازي.. كمين مُحكم يطيح بشخص قام بنشر صـ ـور لأ طـفـال صغار – تفاصيل

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن تمكن “مركز شرطة سيدي خليفة” من القاء القبض على شخص قام بنشر صور لأطفال صغار على مواقع التواصل ونشر بأن الاطفال أيتام ولايملكون قوت يومهم بُغية جمع التبرعات والنصب والإحتيال على المواطنين.

ويأتي ذلك إستجابة لشكوى مواطن ضد صاحب إيميل على موقع التواصل الإجتماع قام بنشر صور اطفاله الصغار عبر صفحات التواصل الإجتماعي وغرف التواصل .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد ربيع الورفلي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وإنطلقت قوة من تحريات المركز بإمرة م.ض صالح ماضي للبحث والتحري واتضح من خلال عمليات التحري وجمع المعلومات أن الإيميل يخص إمرأة طاعنة في السن وأن إبنها من يستخدم هذا الايميل .

وعلى الفور تم إعداد كمين مُحكم له وضبطه وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يدعى م.ع.م. وإعترف بأنه لاتربطه اي علاقة مع الشاكي وانه يستخدم إيميل والدته في حملات التسول والكسب غير المشروع وبتفتيش مركبته إحترازيا تم العثور داخل مركبته على صناديق كُتب عليها تبرعات حملة إفطار صائم.