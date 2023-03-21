الدرقاش: الله يوفق أي رئيس حكومة يزور «فضيلة المفتي» في مكتبه وبيته

رأى مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن توفيق الله سيكون مع أي رئيس حكومة يزور المفتي المعزول في مكتبه أو بيته، بحسب تعبيره.

وقال الدرقاش في منشور عبر «فيسبوك»: “مرت اثنتا عشرة سنة من عمر دار الإفتاء الليبية -حرسها الله- لم نر فيها فضيلة المفتي -وفقه الله- أتى باب السلطان أو غشي الرؤوساء في مكاتبهم بل رأينا من وفقه الله منهم هو من يأتي للمفتي في مكتبه وبيته”، وفقا لقوله.

وأضاف “هذا لعمري من أسباب توفيق الله لعلماء هذه البلاد وتسديد آرائهم ومواقفهم ومبعث خيرٍ وبركةٍ للبلد وأهله”، على حد وصفه.