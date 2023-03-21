الدبيبة يوجه باستكمال مشاريع تطوير شبكة الاتصالات

أكد رئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عبد الحميد الدبيبة ضرورة استكمال مشاريع الفنية التي بدأت في عدد من المناطق، بهدف تطوير الشبكة العامة للاتصالات وإعطائها الأولوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، اليوم الثلاثاء بحضور رئيس وأعضاء الجمعية، ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة، وأعضاء هيئة بالمراقبة للشركة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون التحول الرقمي في كافة القطاعات هدف أساسي في خطة العام الجاري.

وخصص الاجتماع لمتابعة نتائج الحسابات الختامية التجمعية للشركة وللربط الضريبي، واعتماد الموازنة التقديرية، وعرض تقرير ديوان المحاسبة وهيئة المراقبة.