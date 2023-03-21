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المنفي والدبيية يؤكدان على دعم جهود باتيلي التي تهدف إلى إجراء الانتخابات خلال العام الجاري

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيية لمناقشة الشأن السياسي والإنفاق الحكومي عن الربع الأول من العام الجاري.

المنفي والدبيبة أكدا على دعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التي تهدف إلى إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وضرورة توحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم من المجلس الرئاسي والحكومة لإنجاحها.

كما تم متابعة الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول والتأكيد على نشر البيانات والمعلومات حول الإنفاق في كل أبوابه، من خلال وزارة المالية، مشيدين بالجهود المبذولة في تنفيذ جدول المرتبات الموحد وصرف علاوة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان المبارك.

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قناة ليبيا الحدث

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