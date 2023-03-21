السايح يبحث مع مسؤول أممي مستجدات مسار العملية الانتخابية

استقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم الثلاثاء، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) هوكو سالمنكه، والممثل المقيم السابق مارك أندريه فرانش، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب وذلك بديوان المجلس.

وهنأ السايح خلال اللقاء “سالمنكه” لاستلام مهامه كممثل مقيم للبعثة في ليبيا، متمنياً له التوفيق في سِفارته، ومقدما الشكر لسلَـفه (فرانش)، دعمه الجهود الرامية إلى إنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

وبحث اللقاء آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، كما استعرض سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

ومن جهته أشاد “سالمنكه’ بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكداً التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.