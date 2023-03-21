الدبيبة يبحث مع مسؤولة أمريكية التطورات السياسية في ليبيا

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، الثلاثاء، التطورات السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة بالمسؤولة الأمريكية في طرابلس، بحسب بيان لمنصة حكومتنا (حكومية).

ووصلت ليف إلى العاصمة طرابلس قادمة من مدينة بنغازي شرق ليبيا، لبحث إجراء الانتخابات.

وذكرت منصة حكومتنا، أن الدبيبة بحث مع المسؤولة الأمريكية “التطورات السياسية في ليبيا وأهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول لانتخابات”.

وأضافت أن الزيارة “تأتي ضمن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات، والعمل على دعمها في كافة المجالات”.

ويرافق ليف خلال زيارتها المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان، وفق البيان.

وذكر مراسل الأناضول نقلا عن مصادر ليبية رسمية، أن الوفد الأمريكي سيلتقي في وقت لاحق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأبرز الملفات المنتظر مناقشها إجراء الانتخابات.

وأمس الاثنين، أجرى الوفد الأمريكي مباحثات مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، لدعم وصول البلاد إلى انتخابات تحل أزمتها.

جاء ذلك خلال لقاءين أجرتهما ليف، مع صالح وحفتر، بمدينة بنغازي وفق بيانين لمجلس النواب والمكتب الإعلامي لقائد قوات الشرق.

وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مبادرة جديدة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن “إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها”.

وتهدف الانتخابات لحل أزمة صراع على السلطة، بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.