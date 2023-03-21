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سبها الطبي: افتتاح قسم الإسعاف والطوارئ المغلق منذ  12 عامًا

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري، أنه تم افتتاح قسم العيادات الخارجية بعد توفير التجهيزات اللازمة لها.

وقالت «الماهري»، في تصريح صحفي، إن “عدد العيادات يتجاوز  الـ 16 عيادة أبرزها، العيون والأذن الحنجرة والمسالك ،وجراحة الأطفال، والعظام والجراحة العامة”.

وأشارت إلى أنه “ضمن الأقسام التي افتتحت قسم الإسعاف والطوارئ المغلق منذ حوالي 12 عامًا”.

وأوضحت الماهري، أن “عمليات الصيانة تأتي ضمن بادرة الـ100 يوم التي أطلقها المركز لصيانة وتجهيز الأقسام والعيادات”، مردفة أنه سيتم افتتاح قسم الولادة الخارجية الأسبوع المقبل”.

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سبها الطبي

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صحيفة الساعة 24

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