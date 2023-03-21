الشركسي: لا مجال اليوم أمام البرلمان والدولة إلا بإنجاز القوانين خلال شهر

اجتمع عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

الشركسي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد أن المفوضية على أتم الاستعداد لإنجاز الانتخابات نهاية العام وستعمل على استخدام آليات وتقنيات جديدة وحديثة للحد من التزوير وكذلك ستشرف على تدريب وتجهيز أكثر من ألفي مراقب وسيتم تجديد سجل الناخبين.

وأضاف الشركسي: “لا مجال اليوم أمام مجلسي النواب والدولة إلا بإنجاز القوانين خلال شهر، وإلاّ فإن مبادرة عبد الله باتيلي ستكون جاهزة ومدعومة محليًا ودوليًا، فالانتخابات أمرها محسوم هذه السنة، ولا سبيل للخروج من الأزمة إلا بتجديد الشرعية”.