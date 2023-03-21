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السفير الألماني يدعو الجميع للحوار في جلسة نقاشية حول ليبيا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا السفير الألماني ميخائيل اونماخت الجميع لجلسة حوارية حول الموقف الألماني بشأن ليبيا ودور ألمانيا لدعم المسار الديموقراطي والاستقرار في ليبيا، وذلك يوم الخميس المقبل.

كما دعا السفير الألماني للحوار حول العلاقات الثنائية بين بلاده وليبيا، مشيرا إلى أنه سيقوم  بالإجابة علي مجموعة مختارة من الاسئلة مباشرة يوم الخميس عند الساعة الثالثة مساءً.

وأعربت السفارة عن رجائها لطرح الأسئلة من خلال الصفحة الرسمية للسفارة أو عن طريق حساب السفير على تويتر ، بداية من اليوم الساعة واحدة ظهرا حتي يوم الغد الأربعاء الساعة الرابعة مساءً.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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