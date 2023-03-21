لجنة شؤون المرأة بالبرلمان تقدم التهاني بمناسبة عيد الأم والطفل

هنأت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل انتصار شنيب جميع أطفال وأمهات العالم عامة وأمهات الأطفال الليبيين خاصة بمناسبة يوم الأم والطفل.

ويختلف تاريخ عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير؛ في الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو. وفي الولايات المتحدة وألمانيا يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام، وفي إندونيسيا يحتفلون به في يوم 22 ديسمبر.