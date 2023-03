بليحق: مجلس النواب اختار أعضاءه الـ6 في لجنة الـ12 المشتركة

ليبيا- صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بتعيلق المجلس جلسته المنعقدة في مدينة بنغازي في الـ20 من مارس الجاري إلى اليوم التالي.

بليحق أوضح في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد أن التعليق جاء بعد تمكن مجلس النواب من انتخاب الأعضاء الـ6 للجنة الـ12 المشتركة مع مجلس الدولة الاستشاري المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد توافق المجلسين على تمرير التعديل الدستوري الـ13.

ووفقًا لـ بليحق، ضمت اللجنة أعضاء مجلس النواب نور الدين خالد وجلال الشويهدي وصالح قلمة وأبو صلاح شلبي وميلود الأسود وعز الدين قويرب.

