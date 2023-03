أفريكا أنتيليجينس: مساع فرنسية لنيل عقود جديدة في ليبيا

نقل موقع “أفريكا أنتيلجنس” الفرنسي الاستخباراتي عن دبلوماسيين قولهم إن شبكة مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية عادت إلى العمل بليبيا ويلاحقون العقود الليبية الجيدة.

وأضاف الموقع أن مجموعة “سانت مارغريت” ومقرها مدينة طولون الفرنسية تجري حاليا مناقشات مع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية حول تحديث المستشفيات بمدينة سبها، مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تريد وضع خطة صحية لجنوب البلاد.

وبين الموقع الفرنسي أنه في الوقت التي تعزز فيه فرنسا علاقاتها الدبلوماسية مع طرابلس، جرى توقيع اتفاقية بين شركة “مدفوعات الهاتف المحمول ” الفرنسية و شركة ” المدار الجديد” وفقا للموقع.

ويأتي التحرك الفرنسي اقتصاديا بعد ركود العلاقات بين طرابلس وباريس إبان العدوان على العاصمة، وتوج بزيارة مبعوث الرئيس الفرنسي “بول سولير” إلى طرابلس، الذي أجرى على مدى يومين لقاءات مكثفة في طرابلس أكد خلالها على دعم إجراء الانتخابات.

المصدر: موقع أفريكا انتليجنس الفرنسي+ليبيا الأحرار

