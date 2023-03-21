وزارة التعليم الليبية تحدد مواعيد ونظام الدراسة خلال شهر رمضان

أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الليبية، موسى المقريف، اليوم الثلاثاء، تعميماً بشأن تحديد مواعيد ونظام الدراسة في المدارس خلال شهر رمضان.

وقال الوزير في التعميم: حرصاً على تنظيم سير العملية التربوية والتعليمية بالفترتين الصباحية والمسائية في شهر رمضان المبارك وبما لا يؤثر على التحصيل العلمي للتلميذ والطالب ويتوافق والخطة الدراسية للعام 2023/2022م والمعتمدة بالقرار رقم (1442) لسنة 2022، لذا فإن الأمر يتطلب الالتزام بالآتي:

إلغاء الطابور الصباحي والمسائي، وتكون بداية الحصة الأولى الساعة 9:00 صباحا للفترة الصباحية، والساعة 13:00 ظهراً للفترة المسائية.

يكون زمن الحصة الواحدة 35 دقيقة، والاستراحة 10 دقائق فقط بعد الحصة الثالثة.

تكون الفترة الصباحية بواقع (6) حصص، والفترة المسائية (5) حصص.

وحسب الجدول الذي ارفقه الوزير مع التعميم، سوف تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً وتنتهي في الساعة 12:40 ظهراً.

فيما تبدأ الفترة المسائية في الساعة الواحدة ظهراً وتنتهي في تمام الساعة 4:05 مساءً.

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