الغرياني: استيراد السلع من تركيا واجب ديني

ناشد المفتي المعزول الصادق الغرياني، مصرف ليبيا المركزي وكافة الهيئات المعنية باستيراد المنتجات من الخارج، بوقف التعامل مع فرنسا و استيراد السلع من تركيا باعتباره واجب ديني.

وقال الغرياني في برنامجه على قناة التناصح، إن “مصرف ليبيا المركزي هو صمام الأمان. ويجب على وزارة الاقتصاد والجمارك، بتسهيل ليس فقط استيراد اللحوم ولكن كل السلع ، فعليهم أن يتوجهوا إلى استيرادها من الدول الصديقة وغير المعادية،

وأضاف “فمثلا فرنسا وأسبانيا وبولندا ورومانيا، فلماذا السلع الفرنسية هي التي تغزو ليبيا، فلا تمشي يمينًا أو شمالًا إلا وتجد بضائع فرنسية، فبدلاً من أن تأخذها من عدو لك ولمقدسات المسلمين ويسبون النبي ويقننون له ويشرعونه، ورغم ذلك يتم استيراد جميع الأطعمة منهم حتى الخبز”.

وتابع؛ ” واجب علينا الاستيراد من تركيا لأنها بلد مسلم، والمسلم للمسلم كالبنبان يشد بعضه بعضًا, فهذا ولاء وبراء، فكيف نترك بلد مسلم أو على الأقل بلد ليس عدو لك ولا يسب مقدساتك”.