السايح يبحث سبل دعم المجتمع الدولي لمفوضية الانتخابات

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الثلاثاء مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مارك أندريه فرانش، سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بحضور كبير المستشارين الفنيين بمشروع بيبول هوجو سالمنكه، وعضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب بحث آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية في ليبيا.

وأشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجهود المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكداً التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.