ليبيا- أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن ترحيبه بالخطوة الأخيرة المتمثلة بتوافق مجلسي النواب والدولة الاستشاري على التعديل الدستوري الـ13.

المنفي أوضح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها صحيفة المرصد أن هذه الخطوة ممهدة لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية في العام 2023، حاضًا المجلسين على الإسراع في تشكيل لجنة الـ12 “6+6” المشتركة بين المجلسين وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف.

وجدد المنفي دعوته إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة مؤسسات ليبيا لأي عمليات سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن الدولي لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها.

Shares

The post المنفي لـ النواب والاستشاري: أسرعا بتشكيل لجنة الـ12 المشتركة لإنجاز توافقكما first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية