استعدادا للانتخابات.. الاتفاق على تشكيل لجنة لمطابقة قاعدة بيانات المفوضية مع الرقم الوطني للناخبين

اتفقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ومصلحة الأحوال المدنية على تشكيل لجنة مشتركة لمطابقة قاعدة البيانات لدى المفوضية مع الرقم الوطني للناخبين.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبد الباسط الباعور، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد معتوق.

وشدد الرؤساء الثلاثة على ضرورة أن تنتهي اللجنة من عملها قبل البدء في تنفيذ العملية الانتخابية، وذلك عبر وضع آلية تضمن موثوقية قاعدة البيانات الخاصة بالمفوضية والتي هي الأساس الذي ينطلق منه تنفيذ الانتخابات.

واستعرض الاجتماع سبل التعاون بين المؤسسات الثلاث في مجال دعم البنية التحتية المعلوماتية، وآليات ربط ومطابقة الرقم الوطني للناخبين.

المصدر: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

