الخارجية الأمريكية تؤكد دعم جهود البعثة الأممية لإتمام الانتخابات في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ‫ليبيا‬ عبدالله ‫باتيلي‬، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، والوفد المرافق لها.

وأكدت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي، دعم بلادها لعمل المبعوث الأممي مع القادة والمؤسسات الليبية لوضع ‫إطار دستوري‬ وجدول زمني لإجراء ‫الانتخابات‬ هذا العام.

وضم الوفد السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة، ليزي أوردمان.

واليوم استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف والوفد المرافق لها.

وقال بيان صادر عن حكومة الوحدة، إن اللقاء بحث التطورات السياسية في ليبيا وأهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول للانتخابات.

وبحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، جهود دعم إجراء الانتخابات.

وتأتي الزيارة في إطار دعم الولايات المتحدة لتلك الجهود، والعمل على مساندتها في المجالات كافة.

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