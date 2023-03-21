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المفوضية العليا للانتخابات تبحث سبل دعم المجتمع الدولي لها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث رئيس مجلس المفوضية العيلا للانتخابات، عماد السايح،  مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، هوكو سالمنكه، والممثل المقيم السابق السيد مارك أندريه فرانش، سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وأعرب السايح عن تقديره للجهود التي قام بها  فرانش في سبيل دعم الجهود الرامية إلى إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، وبحث اللقاء أخر مستجدات مسار العملية الانتخابية،

بدوره أكد سالمنكه، التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

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الوطن الليبية

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