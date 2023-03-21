مؤسسة رؤية توضح بشأن رؤية هلال رمضان في ليبيا

أعلنت مؤسسة رؤية، اليوم الثلاثاء عن تعذر رؤية هلال رمضان في ليبيا وعليه فأن غداً الأربعاء المتمم لشهر شعبان ويوم الخميس غرة شهر رمضان المبارك .

وأشارت المؤسسة أنه لا وجود للهلال بعد غروب شمس هذا اليوم، وعلية فرؤيته مستحيلة بأي وسيلة كانت .

وبإنتظار الجهات المختصة للإعلان بشكل رسمي.

وفي وقت سابق، كانت مؤسسة رؤية، قد توقعت بأن يكون يوم الخميس 23 / 03 / 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ في جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الإسلامي .

وأشارت المؤسسة الى أن يوم الخميس سيرى الهلال كبيراً بوضوح فوق الأفق الغربي للسماء، حيث سيكون مضاءً بنسبة 5.25% من إضاءة القمر الكامل، وسيمكث فوق الأفق الغربي للسماء إلى ما بعد أذان صلاة العشاء.