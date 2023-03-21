المنفي يرحب بتوافق النواب والدولة على التعديل 13 للإعلان الدستوري

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أبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ترحيبه بتوافق مجلسي النواب والدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

وقال المنفي عبر تغريدة على حسابه في “تويتر” :”نرحب بخطوة توافق المجلسين على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات عام 2023″.

وأضاف رئيس المجلس :”نحث المجلسين على سرعة تشكيل لجنة الـ 12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف”.

وتابع المنفي :”نجدد الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية”.

وأفاد رئيس المجلس :”نؤكد من جديد على ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها”.