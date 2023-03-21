المشري يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية آخر مستجدات العملية السياسية

استقبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء، رفقة نائبه الثاني عمر بوشاح وفدا أمريكيا ضم كلا من، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات العملية السياسية بليبيا وسبل حل الأزمة السياسية عبر انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال، وإحاطة المبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن.

بدوره بين المشري الجهود التي بُذلت من مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة وما نتج عنها من اتفاقات كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري، مؤكدا دعم المجلس لأية جهود واضحة تفضي لعقد الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين.