الدول التي أعلنت رسمياً يوم الخميس أول أيام شهر رمضان

يبدأ شهر رمضان المبارك، الخميس 23 مارس/آذار الجاري، في 15 دولة عربية بينها ليبيا، بينما تستطلع سلطنة عمان الهلال مساء الأربعاء، وفق بيانات رسمية.

وأعلن دار الإفتاء الليبية، اليوم الثلاثاء أنَّ غدًا الأربعاء هو المتمِّمُ لشهرِ شعبان، وأنَّ يومَ الخميسِ هو أوَّل أيامِ شهرِ رمضانَ المبارك، لعام 1444 للهجرة النبوية، الموافق للثالثِ والعشرينَ من الشهر الثَّالثِ لعام 2023م.

بدورها، أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة ليبيا بأنه قد تعذرت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة .

وأعلنت رسمياً يوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك حتى الآن هي: السعودية واليمن وقطر وفلسطين ومصر والبحرين والإمارات والكويت والعراق وسوريا ولبنان والاردن والسودان والصومال ودار الإفتاء الأوروبي.

ففي السعودية، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، أن “الخميس غرة شهر رمضان بعد تعذر رؤية هلاله”، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

كما يحل رمضان الخميس في كل من قطر والإمارات، بعد تعذر رؤية الهلال وفق بيانات رسمية للأوقاف القطرية ولجنة التحري الإماراتية.

وأعلن العراق واليمن والكويت والبحرين، حلول شهر رمضان الخميس بعد تعذر هلاله، وفق بيانات لهيئتي الرؤية الشرعية الكويتية والبحرينية، وديوان الوقف السني العراقي والأوقاف اليمنية.

ويحل رمضان الخميس، في مصر وفلسطين والسودان، وسوريا، بعد تعذر رؤية هلاله، وفق تصريحات متلفزة للمفتي الفلسطيني محمد حسين، والمصري شوقي علام، ومجمع الفقه الإسلامي السوداني، وبيان عن أوقاف النظام السوري.

ومساء الثلاثاء تشهد معظم الدول العربية والإسلامية تحرى هلال شهر رمضان، فيما قالت الأوقاف العمانية في بيان مؤخرا أنها ستستطلع الهلال مساء الأربعاء.