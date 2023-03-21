النيابة العامة تستجوب 52 متهمًا في قضية البصل الفاسد

أخبارليبيا24

أكد مكتب النائب العام أن النيابة أمرت باستجواب 52 متهمًا في قضية البصل الفاسد وأحالتهم على قضاء الحكم عقب الأمر بحبسهم احتياطياً.

أوضح مكتب النائب العام أن نيابة النظام العام، في نطاق دائرة محكمة استئناف طرابلس، باشرت إجراءات التحقّق من تقارير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، التي انطوت على دلائل تشِفُّ عن تعمُّد توريد كميات من مادة غذائية (بصل) رغم ظهور علامات العفن.

وأضاف مكتب النائب العام أن وجود العفن في البصل يرفع احتمالية إصابة المستهلك بالفطر الأسود.

وذكر المكتب أن أعضاء النيابة تولوا مباشرة الإجراءات الرامية إلى تعزيز موجبات الحق في الغذاء؛ والتحقُّق من سلامة ما يُعرَض منه.

وأكد أن الإجراءات المتخذة أسفرت عن إثبات صحة واقع طرح كميات من مادة (البصل) طالها العفن الأسود على نطاق واسع.

وذكر مكتب النائب العام أن النيابة أسندت مهمة البحث عن المادة المطروحة إلى منسوبي مديرية شؤون الإصحاح البيئي – طرابلس، وجهاز الحرس البلدي.

ولفت المكتب إلى أنه ترتَّب عن ذلك ضبط الكميات الفاسدة المطروحة في السوق؛ وعلى إثر ذلك؛ تولَّت النيابة العامة استجواب اثنين وخمسين متهماً؛ وأحالتهم على قضاء الحكم عقب الأمر بحبسهم احتياطياً.