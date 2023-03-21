المشري يبحث مع السفير الإيطالي سبل حل الأزمة الراهنة في ليبيا

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم الثلاثاء، السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” في طرابلس.

وأوضح بيان نشره حساب مجلس الدولة الاستشاري على فيسبوك، أن “المشري وبوتشينو، ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا وسبل حل الأزمة الراهنة عبر إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة”.

وختم البيان موضحًا أن المشري “وجه الشكر للسفير على جهوده في دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها، ودعم العملية السياسية الليبية بمناسبة إنتهاء مدة عمله كسفير لبلاده لدى ليبيا”.