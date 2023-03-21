رسميًا .. دار الإفتاء الليبية تعلن أول أيام شهر رمضان في ليبيا

أعلنت دار الإفتاء الليبية، اليوم الثلاثاء أنَّ غدًا الأربعاء هو المتمِّمُ لشهرِ شعبان، وأنَّ يومَ الخميسِ هو أوَّل أيامِ شهرِ رمضانَ المبارك، لعام 1444 للهجرة النبوية، الموافق للثالثِ والعشرينَ من الشهر الثَّالثِ لعام 2023م.

وقال دار الإفتاء الليبية، في بيان رسمي أن لا إمكانيةَ لرؤيةِ الهلالِ عندَ غروبِ الشمسِ؛ لعدمِ وجودِهِ في الأفقِ في وقتِ الرؤْيَة، وأنَّهُ حتّى لوِ ادَّعَى أحَدٌ الرؤية في هذهِ الحالةِ – حالةِ عدمِ وجودِ الهلالِ في الأفقِ – فإنَّ شهادَتَهُ تُردُّ؛ لمخالفتِها للواقعِ، حسبَمَا هو مُقررٌ في أحكامِ الشهاداتِ في الفقهِ الإسلاميّ، وما تقررَ أيضًا لدَى المجامعِ الفقهيةِ المعاصرةِ، ونظرًا إلى أنَّ انعدامَ رؤيةِ الهلالِ عند المغربِ ليلةَ الثلاثينَ، يدخُلُ تَحتَ عمومِ قولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم: (… فَإنْ غمَّ عليكمْ فأكمِلوا العدَّةَ ثَلاثينَ) .

بدورها، أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة ليبيا بأنه قد تعذرت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة .

وأشارت الهيئة الى إن غداً الأربعاء 22/ 03/ 2023م هو المتمم لشهر شعبان لهذا العام 1444هـ وأن بعد غدٍ الخميس 1444/03/23هــ هو أول أيام شهر رمضان .

وفي السياق، أعلنت مؤسسة رؤية، اليوم الثلاثاء عن تعذر رؤية هلال رمضان في ليبيا وعليه فأن غداً الأربعاء المتمم لشهر شعبان ويوم الخميس غرة شهر رمضان المبارك .

وأشارت المؤسسة أنه لا وجود للهلال بعد غروب شمس هذا اليوم، وعلية فرؤيته مستحيلة بأي وسيلة كانت .