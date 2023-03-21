العليا للإفتاء تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بأنه قد تعذرت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة وعليه فإن غداً الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان.

وبينت اللجنة في بيان رسمي أن بعد غدٍ الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والإيمان والسلامة والإسلام.

هذا وأعلنت السعودية وقطر واليمن والإمارات والكويت والبحرين ومصر وفلسطين وسوريا والعراق أن الأربعاء متمم شعبان والخميس غرة شهر رمضان المبارك، فكل عام والجميع بخير