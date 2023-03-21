النائب العام يأمر باستجواب 52 متهمًا في قضية البصل المتعفن

العنوان – طرابلس

أمرت النيابة العامة باستجواب 52 متهمًا في قضية البصل الذي ظهرت عليه علامات العفن وأحالتهم على قضاء الحكم عقب الأمر بحبسهم احتياطياً.

وذكر مكتب النائب العام أن نيابة النظام العام، في نطاق دائرة محكمة استئناف طرابلس، باشرت إجراءات التحقّق من تقارير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، التي انطوت على دلائل تشِفُّ عن تعمُّد توريد كميات من مادة غذائية (بصل) رغم ظهور علامات العفن.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن وجود العفن في البصل يرفع احتمالية إصابة المستهلك بالفطر الأسود.

وأضاف المكتب أن أعضاء النيابة تولوا مباشرة الإجراءات الرامية إلى تعزيز موجبات الحق في الغذاء؛ والتحقُّق من سلامة ما يُعرَض منهن فأسفرت الإجراءات المتخذة عن إثبات صحة واقع طرح كميات من مادة (البصل) طالها العفن الأسود على نطاق واسع.

ولفت إلى أن النيابة أسندت مهمة البحث عن المادة المطروحة إلى منسوبي مديرية شؤون الإصحاح البيئي – طرابلس، وجهاز الحرس البلدي وترتَّب عن ذلك ضبط الكميات الفاسدة المطروحة في السوق.

وأكد المكتب أنه على إثر ذلك؛ تولَّت النيابة العامة استجواب اثنين وخمسين متهماً؛ وأحالتهم على قضاء الحكم عقب الأمر بحبسهم احتياطياً.