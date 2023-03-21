بوشناف يبحث مع ممثلي الأحزاب السياسية بإقليم برقة الدفع باتجاه تحقيق الانتخابات

بنغازي 21 مارس 2023 (وال)- التقى المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي صباح اليوم الثلاثاء، برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية بمدن ومناطق برقة، وذلك لبحث مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي الرامية إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام.

وناقش اللقاء الذي انتظم في ديوان المجلس بمدينة بنغازي وحضره عدد من المستشارين بمجلس الأمن القومي رؤية الأحزاب السياسية في مخرجات مبادرة باثيلي، وضرورة العمل على تحقيق مزيد من التوافقات لضمان نجاح نتائج الانتخابات المقبلة.

وأكدت الأحزاب السياسية على ضرورة العمل على دسترة الحكم المحلي وتقاسم الثروات بين الأقاليم، والعمل على إنجاح الانتخابات للخروج بالبلد من المراحل الانتقالية إلى مرحلة استقرار دائم.

وأكد مستشار الأمن القومي السيد إبراهيم بوشناف على تطابق كافة الرؤى الوطنية مع المبادرة، وضرورة الدفع باتجاه تحقيق الانتخابات للخروج من عنق الزجاجة الذي علقت فيه ليبيا منذ سنوات. (وال) إ م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال