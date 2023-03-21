المجلس الرئاسي يشيد بدور أمريكا الإيجابي تجاه الملف الليبي ودعمها لإجراء الانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، والسفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، ليزي أوردمان.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء تناول آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، العسكرية والأمنية والاقتصادية.

وعبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى عن سعادتها بلقاء الرئيس والنائب، وإحاطتهما بنتائج زياراتها لعدد من المسؤولين الليبيين، بالإضافة إلى لقائها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، مشيدةً بدور وجهود المجلس الرئاسي في ملفي المصالحة الوطنية ودعم الانتخابات.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء بدور الولايات المتحدة الأمريكية الإيجابي تجاه الملف الليبي والتأكيد المستمر في الحفاظ على السيادة الوطنية، ودعمها لخطة عبد الله باتيلي، بشأن الانتخابات.

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