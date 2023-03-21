النواب يصوت على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التخطيط والمالية لدراسته

الوطن| رصد

صوت مجلس مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على إعادة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023، إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.

كما صوت المجلس خلال جلسة اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس، عبدالهادي الصغير، بالأغلبية على طلب مقدم من عدد من السادة أعضاء مجلس بشأن استدعاء الحكومة بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022.

وأقر المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم الأنشطة الاشعاعية والنووية والرقابة عليها بالأغلبية، وصوت بالأغلبية على إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022، بشأن إلغاء وتعديل بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الإستثمارية، وعلى إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979.م بشأن الجرائم الاقتصادية.

كما أقر مشروع قانون النشاط التجاري “المنافسة” بالأغلبية، ومشروع قانون المخابرات الليبية بالأغلبية، ومشروع قانون التحكيم التجاري الليبي بالإجماع.

وعُلقت الجلسة إلى صباح غدٍ الاربعاء لإستكمال إنجاز عدد من مشاريع القوانين المدرجة منذ فترة بجدول أعمال المجلس.