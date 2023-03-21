ضبط شاحنات عقب تفتيشها إحترازياً في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن تمكن “مركز بوعطني من ضبط شاحنات بها خردة وعند تفتيشها إحترازياً تم العثور على اسلاك نُحاسية كهربائية مخبأة تحت انواع الخردة المختلفة .

ويأتي ذلك في اطار الخُطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شُرطة بوعطني عميد خالد الترهوني لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وتكون الخطة بتكليف أعضاء التحريات بالتجوال صباحاً ومساءاً داخل الإختصاص وعند تجوال أعضاء التحريات ليلاً تم مشاهدة عدد 2 من الشاحنات الكبيرة في مكان مظلم بشارع السليني تقوم بإفراغ بعض من حمولتها على متن شاحنة صغيرة [كنتر] .

وعلى الفور تم الإتصال برئيس المركز من قبل أعضاء التحريات والذي أصدر تعليماته بضبط الشاحنات والإنتقال إلى المركز وتم الإحالة إلى النيابة العامة .