دون تحديد وجهتها..الناقلة المليونية الرابعة خلال مارس ترسو في ميناء الحريقة

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق أن الناقلة النفطية (كريتي هيرو ) رست على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة سوف تشحن مليون برميل لم يتم تحديد وجهتها.

ولفت المصدر إلى أن الناقلة هي الناقلة المليونية الرابعة خلال مارس الجاري وتحمل علم ليبيريا وقادمة من اليونان.

وأفاد المصدر أن الإنتاج المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير بلغ 210 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأفاد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.