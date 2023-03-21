تشغيل محطة ميزان شاحنات غوط الرمان بتاجوراء وبدء العمل الفعلي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، تشغيل محطة ميزان شاحنات النقل غوط الرمان بتاجوراء؛ وبدء العمل الفعلي به في وزن الشاحنات وفق الحمولة القانونية المصرح بها.

وأوضحت الداخلية، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن “موازين الشاحنات الثقيلة هي لإلزام سائقي النقل الثقيل على الطرقات العامة بالحمولة والوزن المحدد للشاحنة وذلك لما يترتب على الحمولة الزائدة من مخاطر في صعوبة التحكم بالقيادة وكذلك حماية شبكة الطرق والبنية التحية، من أجل تحقيق السلامة المرورية والمحافظة على الأرواح والممتلكات”.

جدير بالذكر أن هذه المحطة هي اولى محطة التي افتتحت منذ عام 2010م والتي كانت متوقفة عن العمل لمدة 13 سنة، وهناك ستة محطات أخرى سوف تفتح تباعاً وكذلك هناك موازين متنقلة او متحركة للعمل بها في البوابات الفجائية بالتعاون مع إدارة شؤون المرور والتراخيص ومديريات الأمن العاملة في نطاق الاختصاص المكاني.

وعقب الافتتاح قام الحضور بجولة داخل المحطة للاطلاع على تجهيزاتها وآلية العمل، وقدم مدير إدارة حماية الطرق بمصلحة الطرق والجسور شروح وافية حول كيفية عمل المحطة وكيفية احتساب الوزن الزائد من خلال تطبيق فعلي بتوجيه عدد من الشاحنات النقل الثقيل للميزان.